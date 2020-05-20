На Ставрополье следователи заинтересовались жалобой медиков на невыплату надбавок

20 Май 2020 2020-05-20T17:43:20+03:00

На кадрах медработники сообщают о неполучении выплат за работу в условиях распространения коронавируса

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Следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку распространенного в сети видеообращения работников Андроповской районной больницы.

Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

На кадрах медики сообщают о неполучении выплат за работу в условиях распространения коронавируса.

«По указанию руководителя СКР по Ставрополью Игоря Иванова Кочубеевскии межраи онныи следственныи отдел начал проверку этих сведении .

По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU