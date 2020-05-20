На Ставрополье следователи заинтересовались жалобой медиков на невыплату надбавок
Следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку распространенного в сети видеообращения работников Андроповской районной больницы.
Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
На кадрах медики сообщают о неполучении выплат за работу в условиях распространения коронавируса.
«По указанию руководителя СКР по Ставрополью Игоря Иванова Кочубеевскии межраи онныи следственныи отдел начал проверку этих сведении .
По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU