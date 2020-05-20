В Пятигорске на несколько недель закроют две улицы

20 Май 2020 2020-05-20T18:46:04+03:00

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В городе-курорте Пятигорск в связи с необходимыми работами из-за аварии на теплотрассе перекроют две городские улицы - Крайнего и Университетскую.

Как уточнили в пресс-службе местного ГИБДД, ограничения хоть и временные, но затянутся на срок с 7:00 25 мая до 21:00 15 июня. Для проезда будет закрыт участок от Кирова до Власова. Поэтому уже сейчас водителям предлагают выбрать новый маршрут вместо привычного.

ИСТОЧНИК KP.RU