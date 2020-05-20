За борьбу с коронавирусом ставропольским медикам выплатили 150 млн

20 Май 2020 2020-05-20T18:44:52+03:00

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В Ставропольском крае медикам за работу с больными COVID-19 выплатили больше 150 млн рублей. Надбавку получили все помогавшие инфицированным пациентам врачи, фельдшеры, медицинские сестры и санитары. Как уточнили в региональном Минздраве, 104 млн из этой суммы выделило Правительство России из резервного фонда.

- Стимулирующие выплаты закреплены локальными актами медицинских организаций, в которых в обязательном порядке указываются перечень подразделений и должностей, которым дается право на установление стимулирующих выплат, а также сам размер выплат и срок, на который она устанавливается, - добавили в министерстве. - Размер выплат составил в диапазоне 80-40% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года.

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Для врачей, непосредственно работающих с пациентами в стационаре, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала – 50 тысяч, младшего – 25 тысяч. У врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, доплата начислялась в размере 50 тысяч рублей в месяц. Для фельдшеров, медсестер и водителей отделений скорой медицинской помощи выделили дополнительно по 25 тысяч рублей. За три месяца в регионе уже выплачено 150,8 миллионов рублей.

Напомним, что в Ставропольском крае открыта горячая линия по вопросам выплат стимулирующего характера за работу с пациентами, больными коронавирусом, и контактными с ними лицами по телефону: +79034082038.

ИСТОЧНИК KP.RU