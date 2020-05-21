На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 69 человек

21 Май 2020 2020-05-21T08:20:47+03:00

Еще два человека с подтвержденным диагнозом скончались

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На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 1728. За сутки диагноз подтвердили еще у 69 пациентов. Умерли - двое. Эти данные сообщил утром 21 мая губернатор Ставрополья.

В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. 122 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Владимир Владимиров добавил, что опасность распространения инфекции сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU