На Ставрополье от коронавируса скончались 34 человека

21 Май 2020 2020-05-21T08:26:55+03:00

За сутки умерли еще двое

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На Ставрополье опасность распространения инфекции сохраняется. И ситуация складывается непросто. За сутки от коронавируса скончались еще двое пациентов. Общее число умерших -34. Также за прошедшие сутки коронавирусом заболели 69 человек.

Губернатор Ставрополья сообщил, что на данный момент в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1728 фактов заражения коронавирусом.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Владимир Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев соблюдать его.

ИСТОЧНИК KP.RU