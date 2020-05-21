На Ставрополье от коронавируса скончались 34 человека
На Ставрополье опасность распространения инфекции сохраняется. И ситуация складывается непросто. За сутки от коронавируса скончались еще двое пациентов. Общее число умерших -34. Также за прошедшие сутки коронавирусом заболели 69 человек.
Губернатор Ставрополья сообщил, что на данный момент в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1728 фактов заражения коронавирусом.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Владимир Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев соблюдать его.
ИСТОЧНИК KP.RU