В Георгиевске полицейский ответит за незаконный сбыт наркотиков

21 Май 2020 2020-05-21T10:31:20+03:00

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В Георгиевске полицейский стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

А началось все в апреле этого года. Правоохранитель во время проверки по факту кражи из автомобиля кошелька с 15 тысячами рублей, пообещал наркозависимому мужчине передать ему наркотики.

Правда, было одно важное условие. Мужчина должен быть признаться, что это он совершил преступление.

После написания явки с повинной о совершении преступления, которого он не совершал, подозреваемый передал мужчине обещанные наркотики. Против правоохранителя возбудили уголовные дела.

В краевой полиции сообщили, что вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел будет решен после вынесения судебного решения. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU