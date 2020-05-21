2020-05-21T10:47:20+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина ответит за жестокое убийство пенсионерки

Злоумышленник вынес из дома старушки 130 тысяч рублей и три бутылки самодельного спиртного
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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В мае прошлого года 35-летний житель Кисловодска проник в дом 83-летней жительницы села Величаевского Левокумского района. Там он тупым предметом нанес ей многочисленные удары по голове. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, мужчина похитил из её дома более 130 тысяч рублей и три бутылки самодельного спиртного.

Потом злоумышленник заметил, что старушка жива и кухонным ножом несколько раз ударил ее в грудь. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство». Собранные доказательства с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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