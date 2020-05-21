2020-05-21T11:34:33+03:00
Общество

Град и ураганный ветер ударят по Ставрополью

Синоптики предупреждают о непогоде и призывают соблюсти меры безопасности
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Синоптики обещают ураганный ветер и град на Ставрополье. Непогода начнется уже 21 мая, после 15 часов - местами в крае пойдет дождь с грозой. Об этом сообщает комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в период с 15 часов и до конца суток 21 мая и далее 22 и 23 мая 2020 года местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков на сайте, воздух в четверг прогреется до 31 градуса, но затем начнет холодать. К пятнице дневная температура не будет превышать 22 градусов (местами - не более 12), а к субботе - не больше 16 градусов. Ночью похолодает до пяти градусов. Сильные дожди должны закончиться ночь с пятницы на субботу, затем весь день будут выпадать слабые осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов
В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья
На Ставрополье санатории получат господдержку
В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208
На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск
В пяти городах Ставрополья создадут "умные остановки"
Где в Ставропольском крае больше всего выздоровевших от коронавируса
Где в Ставропольском крае самая высокая смертность от коронавируса
Град и ураганный ветер ударят по Ставрополью
На Ставрополье мужчина ответит за жестокое убийство пенсионерки
В Георгиевске полицейский ответит за незаконный сбыт наркотиков
В многоэтажке Владикавказа произошел взрыв бытового газа
На Ставрополье появился огромный бронзовый орел
На Ставрополье скончались еще двое заболевших коронавирусом
На Ставрополье 15 тысяч человек прошли коронавирусный карантин
На Ставрополье от коронавируса скончались 34 человека
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 69 человек
Сгоревший 20 лет назад старинный санаторий в Кисловодске решили восстановить
«Коронавирус не щадит никого»: заболел министр здравоохранения Северной Осетии
Появился третий кандидат на пост главы Ставрополя
За борьбу с коронавирусом ставропольским медикам выплатили 150 млн
В Пятигорске на несколько недель закроют две улицы
В Ставрополе на мемориале «Холодный родник» открыли памятник несовершеннолетним узникам
На Ставрополье следователи заинтересовались жалобой медиков на невыплату надбавок
Камеры определят нарушителей масочного режима в Железноводске