Град и ураганный ветер ударят по Ставрополью

21 Май 2020 2020-05-21T11:34:33+03:00

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Синоптики обещают ураганный ветер и град на Ставрополье. Непогода начнется уже 21 мая, после 15 часов - местами в крае пойдет дождь с грозой. Об этом сообщает комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в период с 15 часов и до конца суток 21 мая и далее 22 и 23 мая 2020 года местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков на сайте, воздух в четверг прогреется до 31 градуса, но затем начнет холодать. К пятнице дневная температура не будет превышать 22 градусов (местами - не более 12), а к субботе - не больше 16 градусов. Ночью похолодает до пяти градусов. Сильные дожди должны закончиться ночь с пятницы на субботу, затем весь день будут выпадать слабые осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU