Где в Ставропольском крае больше всего выздоровевших от коронавируса
За все время в Ставропольском крае COVID-19 заразились 1728 человек (+69 за сутки). В их числе 628 — победивших болезнь.
"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае больше всего выздоровевших от коронавируса. По информации регионального Роспотребнадзора, лидируют по числу излечившихся жителей следующие города, районы и горокруга:
Ставрополь — 89
Кочубеевский район — 87
Невинномысск — 58
Пятигорск — 69
Железноводск — 34
Георгиевский горокруг — 28
Нефтекумский горокруг — 28
Буденновский район — 21
Советский горокруг — 20
Александровский район — 17
Кисловодск — 16
Благодарненский горокруг — 15
Кировский горокруг — 14
Левокумский район — 14
Андроповский район — 13
Шпаковский район — 13
Ессентуки — 13
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ИСТОЧНИК KP.RU
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