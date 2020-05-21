2020-05-21T11:54:31+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае больше всего выздоровевших от коронавируса

На 21 мая в регионе 1728 случаев заболевания COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За все время в Ставропольском крае COVID-19 заразились 1728 человек (+69 за сутки). В их числе 628 — победивших болезнь.

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае больше всего выздоровевших от коронавируса. По информации регионального Роспотребнадзора, лидируют по числу излечившихся жителей следующие города, районы и горокруга:

Ставрополь — 89

Кочубеевский район — 87

Невинномысск — 58

Пятигорск — 69

Железноводск — 34

Георгиевский горокруг — 28

Нефтекумский горокруг — 28

Буденновский район — 21

Советский горокруг — 20

Александровский район — 17

Кисловодск — 16

Благодарненский горокруг — 15

Кировский горокруг — 14

Левокумский район — 14

Андроповский район — 13

Шпаковский район — 13

Ессентуки — 13

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ИСТОЧНИК KP.RU

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