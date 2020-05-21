В пяти городах Ставрополья создадут "умные остановки"

21 Май 2020 2020-05-21T12:13:12+03:00

Благодаря этому движение транспорта можно будет отслеживать

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В пяти городах Ставрополья сделают "умные остановки". По поручению губернатора Владимира Владимирова край всключился в программу по цифровизации муниципалитетов. Власти уже утвердили паспорт проекта "Умные города", план реализуют в пяти городах - в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске, передает региональный информационно-аналитический центр "Умное Ставрополье".

После того, как цифровая платформа заработает, в крае создадут сеть "умных остановок". На месте установят табло, на котором онлайн-режиме будут отображаться то, как двигается транспорт, и прочая информация, связанная с сообщением. Это станет возможным благодаря трекерам, которые передают информацию на узел передач, а тот в свою очередь корректирует данные на остановке.

В комплектацию табло входит модульная конструкция, информационный блок и кнопки для вызова экстренной помощи.

Как отметили специалисты центра "Умное Ставрополье", когда федеральный проект "Цифровой регион" войдет в национальный проект, появится дополнительный источник финансирования из федерального бюджета. Эти деньги позволят расширить перечень функций: например, добавить звуковое оповещение, ночное освещение, камеры наблюдения, бесплатный Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU