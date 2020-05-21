2020-05-21T13:24:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск

Они проходят фигурантами дел о кражах
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Ставрополе поймали двух девушек, которых ранее объявили в федеральный розыск. На опасность гражданок для общества указывали полицейские из Москвы и Нальчика, передает пресс-служба МВД по Ставрополью.

Согласно информации ведомства, участковые из Ставрополя обходили многоквартирные дома. В двух девушках 19 и 23 лет сотрудники узнали лиц, находящихся в федеральном розыске. После проверки паспортов и информационной базы предположения подтвердились.

Выяснилось, что девушки проходят по разным уголовным делам. По версии следователей, одна нарушила вторую часть 158 статьи УК РФ (кража), а другая - первую часть 158 статьи. Женщин задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде. Они решили нарушить требование правоохранительных органов и скрыться в другом регионе.

- Сотрудники полиции краевого центра задержали и доставили гражданок в отдел внутренних дел. Они пояснили, что познакомились в Ставрополе, подружились, а позже сняли квартиру на двоих и проживали в ней несколько последних месяцев, - сообщают в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Инициатор розыска уведомлен о поимке подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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