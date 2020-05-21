В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья

21 Май 2020 2020-05-21T14:01:06+03:00

Сообщается, что растения, которые затрудняют проведение работ на объекте, пересадят

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске стартовала реконструкция молодёжного патриотического центра «Машук». Минстрой Ставрополья заключил контракт на инвентаризацию деревьев курорта.

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Так, земельный участок, на котором ведутся работы, не входит в границы особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения.

Однако при разработке проекта учитывались все экологические требования. Одно из них — сохранение деревьев. Сообщается, что растения, которые затрудняют проведение работ на объекте, пересадят. Решение об этом будет принимать специализированная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU