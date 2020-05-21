2020-05-21T16:08:14+03:00
Общество

Сотрудников ставропольского Роспотребнадзора отправили спасать Дагестан

Они организуют мобильную лабораторию
Антон ШАПОВАЛОВ
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Федеральный Роспотребнадзор направил бригаду Ставропольского противочумного института в Дагестан. Специалисты будут помогать в борьбе с COVID-19, передает пресс-служба надзорного органа.

- Роспотребнадзором направлена в Республику Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института, - говорится в сообщении.

Группа будет работать на мобильной лаборатории, которую поставят на автошасси. Ее в свою очередь оснастят современным оборудованием, в том числе - той, которая нужна для диагностики коронавируса.

В бригаду вошли ведущие специалисты противочумного института с большим опытом, которые уже работали во время "вспышек опасных инфекций". Всего в состав входят 12 человек.

- В задачи бригады кроме обеспечения диагностических исследований входит оказание практической помощи медицинским организациям Республики Дагестан для обеспечения биологической безопасности работы, - уточняют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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