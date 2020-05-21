2020-05-21T15:23:48+03:00
Общество

На курортах Ставрополья вырос спрос на раннее бронирование

У властей большие надежды на санатории Кавказских Минеральных Вод
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Туристы стали чаще бронировать места в санаториях Кавказских Минеральных Вод на сентябрь и другие месяца 2020 года. Прогнозы говорят о высокой загрузке курортов Ставрополья, сообщил начальник отдела продвижения туристских ресурсов Министерства туризма края Игорь Болотов.

По его словам, динамика бронирования показывает, что количество броней с сентября и до конца 2020 года будет выше, чем за этот же период 2019.

- Это стало возможным за счет того, что туристы переориентировались, отказались от заграничных поездок и выбирают российские внутренние направления, - говорит чиновник в ходе международной онлайн-конференции "Инновационные аспекты развития сервиса и туризма" в СтГАУ.

На такой показатель также повлияло то, что многие туристы, которые должны были приехать в период пандемии, перенесли дату отдыха. Отмечается, что курорты Кавказских Минеральных Вод, скорее всего, возобновят прием гостей с 1 июня. Санатории будут работать в "безопасном режиме".

Отмечается, что в 2019 году КМВ посетили более 1,2 миллиона человек - это на 11 процентов больше, чем в 2018 году. Что будет в этом году - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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