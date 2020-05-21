В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте

21 Май 2020 2020-05-21T15:15:03+03:00

Сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта

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Специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья проверяют соблюдение обязательного масочного режима.

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Сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта.

Так, сотрудники министерства работают на автовокзалах и автостанциях. За три дня проверки прибывающего в Ставрополь транспорта нарушений не выявили.

Перевозчики и водители маршруток четко соблюдаются все требования по ношению масок и дезинфекции транспорта.

Напомним, что масочный режим на территории Ставропольского края введен с 18 мая. А режим самоизоляции в регионе продлен до 24 мая. Нарушителей ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU