2020-05-21T15:15:03+03:00
Общество

В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте

Сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья проверяют соблюдение обязательного масочного режима.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Сейчас идут проверки в отношении межмуниципального транспорта.

Так, сотрудники министерства работают на автовокзалах и автостанциях. За три дня проверки прибывающего в Ставрополь транспорта нарушений не выявили.

Перевозчики и водители маршруток четко соблюдаются все требования по ношению масок и дезинфекции транспорта.

Напомним, что масочный режим на территории Ставропольского края введен с 18 мая. А режим самоизоляции в регионе продлен до 24 мая. Нарушителей ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня
Число обращений по кредитным каникулам снизилось на треть
Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
«ЕвроХим» передал Невинномысску профессиональную технику для уборки и дезинфекции
Судью из Дагестана, избившего человека за мать, вернули на работу
На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат
В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте
На курортах Ставрополья вырос спрос на раннее бронирование
Сотрудников ставропольского Роспотребнадзора отправили спасать Дагестан
Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов
В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья
На Ставрополье санатории получат господдержку
В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208
На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск