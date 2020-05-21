Судью из Дагестана, избившего человека за мать, вернули на работу

21 Май 2020 2020-05-21T15:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Мирового судью из Дагестана восстановили в статусе. Мужчина в ходе дорожного конфликта ударил другого водителя за оскорбление матери, передает пресс-служба Верховного суда России.

Ранее коллегия судей Дагестана досрочно лишила коллегу статуса.

- Решение [...] признано незаконным, необоснованным и немотивированным и отменено дисциплинарной коллегией, - говорится в сообщении Верховного суда России, размещенном на официальном сайте.

По материалам суда, судья ударил пострадавшего за то, что тот некорректно высказался в отношении его матери. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но квалифицированная коллегия судей Дагестана постановила лишить судью статуса за нарушение этики.

Верховный суд признал, что мужчина нарушил дисциплинарный кодекс. Однако при вынесении решения коллегия не учитывала, что был пропущен шестимесячный срок и что у судьи на иждивении жена и дети.

- Наложение дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи предусматривается в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ и (или) Кодекса судейской этики, - постановил Верховный суд России.

ИСТОЧНИК KP.RU