Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряжённой.
Напомним, что за последние сутки еще двое пациентов скончались от инфекции. Владимиров подчеркнул, что необходимо обязательное реагирование на нарушения санитарно-эпидемических требований.
По его словам, нынешняя ситуация пока не позволяет перейти к новому этапу постепенного выхода из режима ограничений.
Глава региона напомнил, что одним из важных показателей для принятия таких решений является охват населения тестированием на коронавирус.
Губернатор поручил правительству края и профильным министерствам нарастить количество тестов на коронавирус до двух тысяч в сутки.
Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU