Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T16:34:43+03:00

Губернатор поручил правительству края и профильным министерствам нарастить количество тестов на коронавирус до двух тысяч в сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней

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Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряжённой.

Напомним, что за последние сутки еще двое пациентов скончались от инфекции. Владимиров подчеркнул, что необходимо обязательное реагирование на нарушения санитарно-эпидемических требований.

По его словам, нынешняя ситуация пока не позволяет перейти к новому этапу постепенного выхода из режима ограничений.

Глава региона напомнил, что одним из важных показателей для принятия таких решений является охват населения тестированием на коронавирус.

Губернатор поручил правительству края и профильным министерствам нарастить количество тестов на коронавирус до двух тысяч в сутки.

Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU