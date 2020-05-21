2020-05-21T17:05:42+03:00
Общество

На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня

Всего в регионе сейчас действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч малышей
Ася АСРЯН
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В учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактикеВ учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактикеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ставрополе сегодня, 21 мая прошел координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в крае.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Всего в регионе сейчас действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч малышей.

Это около 11% от обычной численности воспитанников детских садов края. В учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактике.

Как стало известно, режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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