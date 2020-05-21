На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня
В Ставрополе сегодня, 21 мая прошел координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в крае.
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Всего в регионе сейчас действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч малышей.
Это около 11% от обычной численности воспитанников детских садов края. В учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактике.
Как стало известно, режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU