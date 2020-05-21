2020-05-21T17:08:14+03:00
Общество

Власти Ставрополья сказали, когда закончится учебный год в школах

Прошло очередное заседание координационного совета края
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье определились с окончанием учебного года в школах. Закрытие школ будет проходить поэтапно, передает представитель координационного совета края.

Согласно сообщению, детей разделили на три возрастные категории: младшая (1-3), средняя (4-8) и старшая (9-11) классы. Первая группа учеников уйдет на каникулы с 26 мая, вторая - с 31 мая, а третья доучится до 5-6 июня.

"Последний звонок" проведут в онлайн-режиме: 25 мая для первоклассников, а 5 июня - для 11 классов.

Также прояснилась ситуация с детскими садами. Власти сохраняют там режим свободного посещения до 30 июня. По состоянию на 21 мая в крае действуют 457 учреждений дошкольного образования, в которых содержат 14 тысяч воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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