2020-05-21T18:54:38+03:00
Экономика

Идею ставропольских депутатов поддержали в Москве

Чиновники придумали, как снизить давление на муниципалитеты
Антон ШАПОВАЛОВ
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Идею депутатов Ставропольской Думы оценили федеральные власти. Местные законодатели предложили увеличить "срок предоставления кредитов местным бюджетам из казны региона" с трех до пяти лет. Государственная дума России приняла инициативу и составила соответствующий закон, сообщает пресс-служба Краевой думы.

Как уточнили местные законодатели, бюджеты, как правило, принимаются с дефицитом, который покрывают за счет банковских кредитов. Так, по данным Министерства финансов России, удельный вес коммерческих заимствований в объеме долга муниципалитетов составляет больше 60 процентов. Власти районов просили региональное правительство предоставить кредиты из бюджетов на пять лет.

- Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами поможет приостановить рост муниципального долга, сократить объемы дорогих кредитов и снизить расходы на выплату банковских процентов, - говорят в Краевой думе.

В скором времени закон отправят в Совет Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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