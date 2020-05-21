В Дагестане за неделю восстановили морг, бывший десять лет нерабочим
В Дербенте за неделю смогли реконструировать морг центральной городской больницы, который десять лет стоял без дела. Скоро отделение начнет работу, сообщает пресс-служба мэрии.
За несколько дней рабочие восстановили стены, пол и кровлю здания. Кроме того, в ходе ремонта вставили новые окна и двери, а также привели в нормальный вид холодильник и специальные столы.
Отмечается, что морг стоял нетронутым десять лет. Здание было проблемным - "в удручающем и аварийном состоянии". Работы по реконструкции не начинали даже при том, что ближайший морг находился в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Это был единственный морг в Южном территориальном округе Дагестана.
Мэр Дербента Хизри Абакаров узнал о таком недочете неделю назад. За приведение порядка отвечал он сам.
ИСТОЧНИК KP.RU