В Дагестане за неделю восстановили морг, бывший десять лет нерабочим

21 Май 2020 2020-05-21T20:40:40+03:00

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В Дербенте за неделю смогли реконструировать морг центральной городской больницы, который десять лет стоял без дела. Скоро отделение начнет работу, сообщает пресс-служба мэрии.

За несколько дней рабочие восстановили стены, пол и кровлю здания. Кроме того, в ходе ремонта вставили новые окна и двери, а также привели в нормальный вид холодильник и специальные столы.

Отмечается, что морг стоял нетронутым десять лет. Здание было проблемным - "в удручающем и аварийном состоянии". Работы по реконструкции не начинали даже при том, что ближайший морг находился в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Это был единственный морг в Южном территориальном округе Дагестана.

Мэр Дербента Хизри Абакаров узнал о таком недочете неделю назад. За приведение порядка отвечал он сам.

ИСТОЧНИК KP.RU