На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека
На Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.
Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона. Владимиров добавил, что 22 пациента остаются в тяжелом состоянии. Выздоровели и вышли из-под меднаблюдения 680 человек.
За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса скончались 36 человек.
Напоминаем, что в крае продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режим.
Владимир Владимиров еще раз обращается к землякам с просьбой соблюдать этот режим.
ИСТОЧНИК KP.RU