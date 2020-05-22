2020-05-22T10:30:58+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯН
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Напоминаем, что в крае продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режимНапоминаем, что в крае продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режимФото: Артем КИЛЬКИН
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На Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона. Владимиров добавил, что 22 пациента остаются в тяжелом состоянии. Выздоровели и вышли из-под меднаблюдения 680 человек.

За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса скончались 36 человек.

Напоминаем, что в крае продолжает действовать режим самоизоляции. А с 18 мая введен обязательный масочный режим.

Владимир Владимиров еще раз обращается к землякам с просьбой соблюдать этот режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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