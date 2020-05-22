На Ставрополье мужчина без причин ударил мать и жену топором

22 Май 2020 2020-05-22T10:29:22+03:00

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32-летний житель Железноводска проживал в доме с супругой, тремя детьми, своей матерью и братом. Проснувшись рано утром 17 мая, он без причин напал на спящую жену и стал её душить.

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Пришедшие на шум мать и брат оттащили его.

После этого разъяренный глава семьи выбежал во двор. Он схватил топор и несколько раз ударил им 30-летнюю супругу. На этом ставрополец не остановился.

Мужчина несколько раз также ударил им по телу матери, которая встала на защиту невестки. К счастью, потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь. Женщина жива, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU