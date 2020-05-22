В Ставрополе стартует голосование по присвоению имени А. Джатдоева территории благоустройства

22 Май 2020 2020-05-22T11:03:43+03:00

Губернатор Ставрополья также поделился информацией, что в краевом центре будет установлен памятник Андрею Хасановичу

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Три недели назад Владимир Владимиров проводил на своей странице голосование – как сохранить память об ушедшем из жизни главе Ставрополя Андрее Джатдоеве.

Многие горожане предложили увековечить его вклад в развитие Ставрополя в названии одного из городских объектов.

- Абсолютное большинство людей, оставивших комментарии под тем постом, высказались против переименования территории на Комсомольском озере. Согласен с позицией, что это место – со своей историей, которую не следует переписывать. Поэтому поддерживаю высказанные предложения назвать именем А.Х. Джатдоева новую благоустроенную территорию, которая появилась в Ставрополе в период работы Андрея Хасановича на посту руководителя города, - предложил губернатор региона.

Владимир Владимиров сообщил, что уже договорились с администрацией Ставрополя, что на своем сайте они разместят список таких предложений, за любое из которых можно будет проголосовать.

Губернатор Ставрополья также поделился информацией, что в краевом центре будет установлен памятник Андрею Хасановичу.

ИСТОЧНИК KP.RU