В Ставрополе объяснили, почему в ночь на 21 мая выключили воду

22 Май 2020 2020-05-22T11:25:38+03:00

Это было плановое мероприятие

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Пользователи сети запечатлели фонтан с грязной водой. Авторы видео сообщают, что сняли это на одной из улиц Ставрополя. И это оказалось правдой - "Водоканал" прокомментировал кадры.

- В ночь с 20 на 21 мая МУП «Водоканал» проводил плановые работы по замене задвижек на очистных сооружениях водопровода. В связи с этим производилось отключение водоснабжения, - говорит представитель предприятия.

Сброс грязной водыФото: СОЦСЕТИ

Сейчас специалисты промывают сети через гидранты. В ролике показан сброс грязной воды.

На предприятии говорят, что пока отключений водоснабжения не будет, ситуация стабильная.

ИСТОЧНИК KP.RU