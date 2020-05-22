В Ставрополе объяснили, почему в ночь на 21 мая выключили воду
Пользователи сети запечатлели фонтан с грязной водой. Авторы видео сообщают, что сняли это на одной из улиц Ставрополя. И это оказалось правдой - "Водоканал" прокомментировал кадры.
- В ночь с 20 на 21 мая МУП «Водоканал» проводил плановые работы по замене задвижек на очистных сооружениях водопровода. В связи с этим производилось отключение водоснабжения, - говорит представитель предприятия.
Сброс грязной водыФото: СОЦСЕТИ
Сейчас специалисты промывают сети через гидранты. В ролике показан сброс грязной воды.
На предприятии говорят, что пока отключений водоснабжения не будет, ситуация стабильная.
ИСТОЧНИК KP.RU