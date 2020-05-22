На Ставрополье наказали более 35 пьяных водителей
От тонировки избавились около 70 автолюбителей
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Руководство Госавтоинспекции региона подводит промежуточные итоги рейдов, в которых участвуют 50 экипажей ДПС.
Правоохранители уже отстранили от управления более 35 нетрезвых водителей. 4 водителя сели пьяными за руль повторно.
Также привлекли к административной ответственности около 15 водителей, не имеющих или лишенных права управления, избавились от тонировки около 70 автолюбителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU