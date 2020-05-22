Старинную брусчатку решили оставить в обновленном сквере Ставрополя
В сквере Декабристов оставят старинную брусчатку. Территорию решили благоустроить в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды на 2020 год, сообщает пресс-служба мэрии.
В начале работ строители нашли фрагменты дорожки из песчаника, которую накрыло землей.
- В городских соцсетях сразу же стали появляться различные предположения об исторической ценности находки. Однако после оценки специалистов оказалось, что дорожка была вымощена в конце 70-х годов прошлого века, - сказано в сообщении.
Брусчатку решили оставить в качестве отдельного элемента дизайна. Дорожку облагородят, чтобы она гармонично смотрелась с другими объектами проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU