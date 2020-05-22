2020-05-22T13:01:04+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируют ЧС из-за грозы, дождя и ветра

Происшествия природного характера могут случиться 23 мая
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье из-за непогоды увеличилась вероятность появления происшествий природного характера 23 мая. Если ЧС возникнет, она будет локальной, сообщает представитель "Единой дежурно-диспетчерской службы" Ставрополя.

Источником бед могут стать сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер. По данным Гидрометцентра, скорость ветра 23 мая будет достигать 20-23 метров в секунду, а максимальная температура за день не превысит 16 градусов. Ночью похолодает до 6-11 градусов.

В службе рассказали о возможных последствиях непогоды:

- На территории края существует вероятность возникновения ЧС (происшествий) природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, увеличением количества ДТП, ухудшением дорожных условий, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий и деревьев. В сельскохозяйственном секторе - повреждением строений и сельскохозяйственных культур.

Пока что явных предпосылок для возникновения ЧС нет: уровень воды в реках ниже опасных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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