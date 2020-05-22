На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям

22 Май 2020 2020-05-22T13:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье восемь тысяч семей подали заявление на выплаты за детей с трех до семи лет. Такие цифры назвал министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, сообщает управление по информационной политике Правительства СК.

- Практически половина обращений - 4 600, были поданы в электронной форме на региональный или единый порталы Госуслуг. Лично через органы защиты и МФЦ заявления подали 3 716 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, что на выплату могут рассчитывать те семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход на человека не превышает 9550 рублей. Размер - 4,9 тысячи рублей, выплаты начнутся с июня. Прием заявлений продолжается.

Подать документы можно по предварительной записи в органах социальной защиты населения или в МФЦ по месту жительства. Но лучше всего - в электронной форме на сайте "Госуслуг".

ИСТОЧНИК KP.RU