2020-05-22T16:24:26+03:00
Общество

В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта

Мужчина вернулся к нормальной жизни
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске врачи спасли от инсульта 76-летнего мужчину. Изначально пенсионер поступил в Региональный сосудистый центр Пятигорска для операции.

Медики диагностировали дедушке острый коронарный синдром. Ему сделали операцию, но потом у пациента произошел инсульт. Острый коронарный синдром нарушает кровоснабжение, и из-за этого артерии в сердце поражаются. Хирурги восстановили ток крови.

Через два дня состояние пенсионера ухудшилось - он потерял сознание, а правую половину тела парализовало. Неврологи посчитали, что это инсульт. После проверки диагноз подтвердился. Выяснилось, что тромб забил левую среднемозговую артерию.

Врачи спасли дедушку от более страшных последствий. На следующий день он вернулся к обычной жизни - стал говорить и двигаться. Состояние пациента оценивают как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов
В Ставрополе кардиодиспансер закрыли на карантин
На Ставрополье прогнозируют ЧС из-за грозы, дождя и ветра
Въезд в Ессентуки расширят до четырех полос
Старинную брусчатку решили оставить в обновленном сквере Ставрополя
На Ставрополье бизнесмена оштрафовали на 20 млн за взятку в 10 млн
Минздрав Ставрополья рассказал о помощи беременным во время коронавируса
На Ставрополье наказали более 35 пьяных водителей
В Ставрополе мужчина наехал на 51-летнюю женщину
В Ставрополе с 23 мая возобновят дачные перевозки
В Ставрополе объяснили, почему в ночь на 21 мая выключили воду
В Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву
В Ставрополе стартует голосование по присвоению имени А. Джатдоева территории благоустройства
На Ставрополье мужчина без причин ударил мать и жену топором
На Ставрополье выросло число умерших от коронавируса
Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием
В Ставрополе под колеса автомобиля попала женщина
На Ставрополье скончались еще два человека с коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека
Дума Ставрополья может лишить мандата беглого депутата
Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали