В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта

22 Май 2020 2020-05-22T16:24:26+03:00

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В Пятигорске врачи спасли от инсульта 76-летнего мужчину. Изначально пенсионер поступил в Региональный сосудистый центр Пятигорска для операции.

Медики диагностировали дедушке острый коронарный синдром. Ему сделали операцию, но потом у пациента произошел инсульт. Острый коронарный синдром нарушает кровоснабжение, и из-за этого артерии в сердце поражаются. Хирурги восстановили ток крови.

Через два дня состояние пенсионера ухудшилось - он потерял сознание, а правую половину тела парализовало. Неврологи посчитали, что это инсульт. После проверки диагноз подтвердился. Выяснилось, что тромб забил левую среднемозговую артерию.

Врачи спасли дедушку от более страшных последствий. На следующий день он вернулся к обычной жизни - стал говорить и двигаться. Состояние пациента оценивают как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU