Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T16:27:48+03:00

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В Северной Осетии прокуратура выясняет, почему медики Республиканской клинической больницы скорой помощи получили стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом не в полном объему. Оказалось, что из надбавки умудрились вычесть НДФЛ.

- В настоящее время, по требованию прокуратуры, уже произведено начисление причитающихся медработникам сумм, для последующего производства всех необходимых выплат, - комментируют в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура Дигорского района разбирается, при каких обстоятельствах врачи и персонал приемного отделения «Дигорской центральной районной больницы» не попали в список медицинских работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат за работу с больными новой коронавирусной инфекцией. Хотя по факту контактировали с инфицированными, оказывая необходимую медпомощь.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU