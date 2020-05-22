2020-05-22T16:53:03+03:00
Общество

На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно

Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с проблемами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и болезнями почек
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае примерно в 46 % случаев заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Он проанализировал опыт местных медиков в борьбе с болезнью. По его данным, среднетяжелое течение заболевания врачи отмечают в 20 % случаев.

Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с проблемами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и болезнями почек.

Напомним, что режим самоизоляции, действующий в крае из-за распространения коронавируса, продлевается до 31 мая. А масочный режим в регионе введен с 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры Фонда Андрея Мельниченко передали медикам тысячу защитных лицевых экранов
Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая
На Ставрополье одобрили около 15 тысяч заявок от предпринимателей на получение субсидии
На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов