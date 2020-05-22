На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно
В Ставропольском крае примерно в 46 % случаев заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.
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Он проанализировал опыт местных медиков в борьбе с болезнью. По его данным, среднетяжелое течение заболевания врачи отмечают в 20 % случаев.
Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с проблемами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и болезнями почек.
Напомним, что режим самоизоляции, действующий в крае из-за распространения коронавируса, продлевается до 31 мая. А масочный режим в регионе введен с 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU