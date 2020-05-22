На Ставрополье одобрили около 15 тысяч заявок от предпринимателей на получение субсидии

22 Май 2020 2020-05-22T16:57:56+03:00

Руководитель УФНС России по краю Елена Афонина напомнила, что срок подачи заявлений на оформление субсидии ограничен

Изменить размер текста: A A

По оперативным данным УФНС России по Ставрополью на предоставление субсидии налогоплательщиками принята 23561 заявка.

Однако критериям, установленным постановлениями Правительства РФ, из них соответствует 14925.

Имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию можно узнать на специальном сервисе ФНС России, для чего достаточно ввести ИНН.

Предприниматель, например, должен быть включен в реестр малого и среднего предпринимательства, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь на момент подачи заявления более 3 тыс. рублей долгов.

Руководитель УФНС России по краю Елена Афонина напомнила, что срок подачи заявлений на оформление субсидии ограничен.

До 1 июня нужно направить заявление за апрель, а до 1 июля - за май. Процедура максимально упрощена. Так, индивидуальные предприниматели могут подать заявление через Личный кабинет без электронно-цифровой подписи.

Особое внимание следует уделить указанию счета, на который должны поступить средства. Выплаты осуществляются и на лицевые счета физических лиц, однако надо иметь в виду, что налоговый орган не располагает информацией о счетах, открытых до 2014 года. В этом случае необходимо открыть новый счет и спустя три дня подать заявление на субсидию.

С 1 мая, напомним, Федеральная налоговая служба начала принимать заявления на предоставление субсидий предпринимателям. В целом по краю насчитывается порядка 38 тысяч потенциальных получателей субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU