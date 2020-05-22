Минздрав: половина ставропольцев болеет коронавирусом бессимптомно

22 Май 2020 2020-05-22T21:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье почти в половине случаев коронавирус протекает бессимптомно. Ещё 20% больных оказываются среднетяжёлыми. Подробную статистику по случаям заражения привёл краевой Минздрав.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

В 46% случаев у заболевших нет клинических проявлений коронавируса. У них наличие болезни определялось лишь с помощью тестов. Каждый пятый житель края чувствует симптомы средней тяжести. Остальные случаи — тяжёлые. В этой ситуации болезнь может привести к летальному исходу.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов подчеркнул, что большое влияние на течение болезни оказывают сопутствующие заболевания. В группе риска ставропольцы с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и болезнями почек. Преклонный возраст также является фактором риска.

— На Ставрополье развернуто более 2,5 тысяч коек для оказания помощи пациентам с диагнозом «коронавирусная инфекция», — отметил министр. — Заболевшие получают всю необходимую помощь, — резюмировал Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU