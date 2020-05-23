2020-05-22T23:28:53+03:00
Общество

На Ставрополье из-за плохого самочувствия водитель попал в ДТП с грузовиком

При госпитализации мужчина пояснил, что в пути ему стало плохо, потемнело в глазах
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СтавропольюФото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
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Авария произошла 22 мая, около 11:00, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск».

Водитель автомобиля «ВАЗ-21043» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком «Мерседес Бенц». От удара большегруз съехал в кювет.

В больницу с тяжелыми травмами доставили 48-летнего водителя легковушки. При госпитализации мужчина пояснил, что в пути ему стало плохо, потемнело в глазах. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Как выяснилось, признаков опьянения житель Минеральных Вод не имел. Произведён биозабор крови.

Водитель грузовика в аварии не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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