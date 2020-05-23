На Ставрополье из-за плохого самочувствия водитель попал в ДТП с грузовиком
Авария произошла 22 мая, около 11:00, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск».
Водитель автомобиля «ВАЗ-21043» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком «Мерседес Бенц». От удара большегруз съехал в кювет.
В больницу с тяжелыми травмами доставили 48-летнего водителя легковушки. При госпитализации мужчина пояснил, что в пути ему стало плохо, потемнело в глазах. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Как выяснилось, признаков опьянения житель Минеральных Вод не имел. Произведён биозабор крови.
Водитель грузовика в аварии не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU