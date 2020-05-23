2020-05-23T08:05:41+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 74 человека

В регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов
Ася АСРЯН
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В регионе за сутки скончались от коронавируса еще два человекаВ регионе за сутки скончались от коронавируса еще два человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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Новый день начался с плохих новостей. За сутки на Ставрополье скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Число заболевших за день увеличилось на 74 человека

За всё время в крае зарегистрировано 1855 случаев заражения Среди заболевших 172 - это дети.

На сегодня 28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 138 человек оценивается как средней тяжести.

711 пациентов выздоровели и выписаны домой. Таким образом, в регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов.

Напомним, что режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая. Об этом вчера, 22 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров. Также в крае с 18 мая введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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