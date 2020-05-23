На Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей

23 Май 2020 2020-05-23T10:02:50+03:00

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Контракт о проведении работ Министерством сельского хозяйства края заключен со Ставропольской военизированной службой по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

В целом от градобития в этом году предполагается защитить 839 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

- За 11-лет существования противоградовой службы потери сельскохозяйственных культур удалось сократить более чем в 11 раз. Ежегодно по краю экономический эффект противоградовых операций в среднем превышает 855 млн рублей, и с каждым годом эта цифра только растет, - отметил первый зампредседателя правительства Ставрополья Николай Великдань. .

Противоградовой защите сельхозугодий со стороны правительства края уделяется большое внимание. Напомним, ведь Ставрополье - одно из базовых зернопроизводящих регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU