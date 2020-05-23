В Ставрополе кадет будут готовить в космонавты

23 Май 2020 2020-05-23T10:35:51+03:00

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В Ставропольском президентском кадетском училище теперь будут готовить кадет-специалистов для авиатехнической и космической отраслей России

Учебное заведение подписало договор о сотрудничестве с Роскосмосом онлайн.

Начальник кадетского училища вышел на связь с Дмитрием Рогозиным — гендиректором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» для дистанционного подписания договора.

Подписанные документы позволят подготовить программы для дальнейшего обучения. Такое профориентационное дополнительное образование подготовит кадет к учебе в профильных кадетских вузах и в работе в авиационной и ракетно-космической промышленности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Также за это время диагноз подтвердили еще 74 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU