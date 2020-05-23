В Ставрополе кадет будут готовить в космонавты
В Ставропольском президентском кадетском училище теперь будут готовить кадет-специалистов для авиатехнической и космической отраслей России
Учебное заведение подписало договор о сотрудничестве с Роскосмосом онлайн.
Начальник кадетского училища вышел на связь с Дмитрием Рогозиным — гендиректором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» для дистанционного подписания договора.
Подписанные документы позволят подготовить программы для дальнейшего обучения. Такое профориентационное дополнительное образование подготовит кадет к учебе в профильных кадетских вузах и в работе в авиационной и ракетно-космической промышленности.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Также за это время диагноз подтвердили еще 74 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU