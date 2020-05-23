В Ставрополе лебеди из Центрального парка переживают самоизоляцию вместе

23 Май 2020 2020-05-23T11:04:48+03:00

Благородные птицы сейчас чувствуют себя хорошо без лишних гостей

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Пара лебедей из Центрального парка Ставрополя до конца самоизоляции останется в своем зимнем доме.

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Напомним, что их каждую осень отправляют зимовать на пруд в Парке Победы. Весной же их возвращают в исторический центр города, где они все лето радуют глаз горожан.

Однако, как мы знаем, парк закрыт из-за режима самоизоляции в регионе. Из-за этого лебедей решили не беспокоить лишний раз. Птицы пока останутся в зимнем доме в Парке Победы.

А когда вход в Центральный парк откроют, лебеди снова вернутся домой. Благородные птицы сейчас чувствуют себя хорошо без лишних гостей

ИСТОЧНИК KP.RU