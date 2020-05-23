2020-05-23T15:05:19+03:00
Общество

На Ставрополье прибыл спецборт для искусственного увеличения осадков

Часть полей, где посевы погибли, будут пересеяны
Ася АСРЯН
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Искусственные дожди вызовет на Ставрополье специальный самолёт Росгидромета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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По его словам, начинка спецборта – настоящая метеостанция, способная искусственно вызывать осадки. Благодаря её работе их уровень может повыситься на 30%.

Ранее губернатор сообщил, что часть полей, где посевы погибли, будут пересеяны. Ущерб растениеводам нанесла почвенная засуха, обусловленная бесснежной зимой.

Напомним, что на искусственные дожди в бюджете края заложено 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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