На Ставрополье прибыл спецборт для искусственного увеличения осадков
Искусственные дожди вызовет на Ставрополье специальный самолёт Росгидромета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе
По его словам, начинка спецборта – настоящая метеостанция, способная искусственно вызывать осадки. Благодаря её работе их уровень может повыситься на 30%.
Ранее губернатор сообщил, что часть полей, где посевы погибли, будут пересеяны. Ущерб растениеводам нанесла почвенная засуха, обусловленная бесснежной зимой.
Напомним, что на искусственные дожди в бюджете края заложено 40 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU