В Железноводске впервые за 40 лет откроется купальный сезон

23 Май 2020 2020-05-23T19:24:31+03:00

На благоустройство территории декоративного водоёма выделили более 120 миллионов рублей

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Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Впервые за 40 лет курортное озеро в Железноводске официально откроет купальный сезон.

За безопасность отдыхающих будут отвечать специалисты городской службы спасения. Они пройдут специальный тренинг по спасению и оказанию первой помощи. Об этом сообщил мэр курорта.

На благоустройство территории декоративного водоёма из бюджета Ставрополья выделили более 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU