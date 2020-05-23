В Железноводске впервые за 40 лет откроется купальный сезон
На благоустройство территории декоративного водоёма выделили более 120 миллионов рублей
Фото: Инстаграм администрации Железноводска
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Впервые за 40 лет курортное озеро в Железноводске официально откроет купальный сезон.
За безопасность отдыхающих будут отвечать специалисты городской службы спасения. Они пройдут специальный тренинг по спасению и оказанию первой помощи. Об этом сообщил мэр курорта.
На благоустройство территории декоративного водоёма из бюджета Ставрополья выделили более 120 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU