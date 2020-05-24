За сутки на Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 77 человек

24 Май 2020 2020-05-24T11:10:23+03:00

Об этом сообщил глава региона

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В Ставропольском крае за сутки число инфицированных выросло до 1932 человек (+77 за сутки). Губернатор Владимир Владимиров сообщил о прибавлении больных. В число заболевших вошли 179 детей.

- В тяжелом состоянии сейчас находятся 38 пациентов, - уточнил глава края. - 148 - в средней степени тяжести.

Вылечились от COVID-19 718 жителей Ставрополья. Это на 8 пациентов больше, чем днем ранее.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU