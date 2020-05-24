На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник

24 Май 2020 2020-05-24T12:04:38+03:00

В городе появится новое место для купания и отдыха

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В Ставрополе на улице Пригородная благоустраивают родник, который станет новым местом для купания и отдыха. Как рассказали в администрации города, сейчас прокладывается современная дренажная система и демонтируются старые элементы. Все работы обещают закончить к началу осени.

Уточняется, что кроме новых бассейнов появятся детская площадка, спортивная зона, лавочки, светильники, клумбы, а всю территорию покроют брусчаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU