На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник
В городе появится новое место для купания и отдыха
Фото: администрация Ставрополя. План благоустройства.
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В Ставрополе на улице Пригородная благоустраивают родник, который станет новым местом для купания и отдыха. Как рассказали в администрации города, сейчас прокладывается современная дренажная система и демонтируются старые элементы. Все работы обещают закончить к началу осени.
Уточняется, что кроме новых бассейнов появятся детская площадка, спортивная зона, лавочки, светильники, клумбы, а всю территорию покроют брусчаткой.
ИСТОЧНИК KP.RU