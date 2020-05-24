2020-05-24T12:04:38+03:00
Общество

На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник

В городе появится новое место для купания и отдыха
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: администрация Ставрополя. План благоустройства.Фото: администрация Ставрополя. План благоустройства.
Изменить размер текста:

В Ставрополе на улице Пригородная благоустраивают родник, который станет новым местом для купания и отдыха. Как рассказали в администрации города, сейчас прокладывается современная дренажная система и демонтируются старые элементы. Все работы обещают закончить к началу осени.

Уточняется, что кроме новых бассейнов появятся детская площадка, спортивная зона, лавочки, светильники, клумбы, а всю территорию покроют брусчаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и потепления до +24
В главной мечети Чечни коллективно помолились о спасении от коронавируса
В Северной Осетии прибавилось три летальных случая от COVID-19
На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник
За сутки на Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 77 человек
В Железноводске впервые за 40 лет откроется купальный сезон
Губернатор поручил разобраться с протекающей крышей в многоэтажке Ставрополя
На Ставрополье прибыл спецборт для искусственного увеличения осадков
В Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов
На Ставрополье раздали более 282 тысяч продуктовых наборов
В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы
В Дагестане на время Ураза –байрама закрыли ряд городов
В Пятигорске заработал обсерватор для приезжающих
В Ставрополе лебеди из Центрального парка переживают самоизоляцию вместе
На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер
В Ставрополе из-за сильного дождя пострадали 18 квартир
На Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей
Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга
На Ставрополье еще двое пациентов умерли от коронавируса