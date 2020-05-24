2020-05-24T13:01:48+03:00
Происшествия

В Северной Осетии прибавилось три летальных случая от COVID-19

На 60 человек выросло и число больных коронавирусом
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Северной Осетии за минувшие сутки от коронавируса скончались еще трое - общее число летальных исходов выросло до 31 случая. Подробнее рассказали в Минздраве республике.

Так, не удалось спасти пациента Республиканской клинической больницы скорой помощи 1945 года рождения с внебольничной двусторонней пневмонией, острым дистресс-синдромом, ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и прочими патологиями. Скончались также мужчина 1951 года рождения, госпитализированный в тот же госпиталь с подтвержденным COVID-19, сахарным диабетом и тяжелыми патологиями, и пациент 1942 года рождения из Республиканской клинической больницы, поступивший к врачам только с двусторонней пневмонией.

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Всего в республике COVID-19 подтвержден у 2645 человек (+60 за сутки). Из них: 1498 случаев выздоровеления и указанные выше 31 летальный исход. Еще 1033 человека находятся на домашнеи изоляции под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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