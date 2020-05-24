2020-05-24T14:45:21+03:00
Общество

На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и потепления до +24

В понедельник и вторник передают кратковременные осадки
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае 25 мая передают от 14 до 24 градусов тепла с кратковременным дождем и ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. А ночью на 26 число обещают и грозу при западном ветре до 11 метров в секунду. Днем во вторник температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в некоторых районах Ставрополья снова пройдет кратковременный дождь.

В Ставрополе завтра до 16 тепла, а во вторник до +20. Начало недели обещает жителям краевого центра кратковременный дождь. Информацию о погоде предоставил Ставропольский Гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и потепления до +24
В главной мечети Чечни коллективно помолились о спасении от коронавируса
В Северной Осетии прибавилось три летальных случая от COVID-19
На Пригородной улице Ставрополя благоустроят родник
За сутки на Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 77 человек
В Железноводске впервые за 40 лет откроется купальный сезон
Губернатор поручил разобраться с протекающей крышей в многоэтажке Ставрополя
На Ставрополье прибыл спецборт для искусственного увеличения осадков
В Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов
На Ставрополье раздали более 282 тысяч продуктовых наборов
В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы
В Дагестане на время Ураза –байрама закрыли ряд городов
В Пятигорске заработал обсерватор для приезжающих
В Ставрополе лебеди из Центрального парка переживают самоизоляцию вместе
На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер
В Ставрополе из-за сильного дождя пострадали 18 квартир
На Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей
Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга
На Ставрополье еще двое пациентов умерли от коронавируса