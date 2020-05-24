На Ставрополье новая неделя начнется с грозы и потепления до +24

24 Май 2020 2020-05-24T14:45:21+03:00

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В Ставропольском крае 25 мая передают от 14 до 24 градусов тепла с кратковременным дождем и ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. А ночью на 26 число обещают и грозу при западном ветре до 11 метров в секунду. Днем во вторник температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в некоторых районах Ставрополья снова пройдет кратковременный дождь.

В Ставрополе завтра до 16 тепла, а во вторник до +20. Начало недели обещает жителям краевого центра кратковременный дождь. Информацию о погоде предоставил Ставропольский Гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU