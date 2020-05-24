В психбольнице Северной Осетии пациенты и врачи заразились коронавирусом
В психиатрической больнице РСО-Алания вспышка коронавируса. Как прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в Минздраве республики, статус COVID-19 подтвердился у 8 пациентов и 5 сотрудников.
- Источником инфицирования пациентов явились доставляемые в учреждение в остром состоянии скорой медицинской помощью больные с отсутствием на момент госпитализации клинических проявлений ОРВИ, - отметили в министерстве.
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В одном из отделений устроили госпиталь, куда перевели всех с симптомами простуды – 26 человек обследовали на КТ. Еще 9 пациентов увезли в стационар Республиканской клинической больницы скорой помощи. А 19 – лечатся в отдельном корпусе Республиканской психиатрической больницы. Летальных исходов нет, как подчеркивают в Минздраве Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU