Бастрыкину доложат о деле матери-веганки на Ставрополье

25 Май 2020 2020-05-25T10:33:45+03:00

Ее полуторагодичная дочка на взвешивании показала результат в 6,3 кг

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Как сообщили в Следственном комитете России, мать-вегетарианка из Кисловодска проходит комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

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Так, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ставропольского управления Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела матери-вегетарианки, которая довела до истощения свою маленькую дочь.

По данным следствия, женщина была ограничена в родительских правах. Сейчас ребенок находится в детском специализированном учреждении. По результатам экспертизы в отношении жительницы Кисловодска будет принято решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Светлана Кондрашкина всю жизнь была учителем и по мере сил старалась помогать людям. Она любила животных и решила наотрез отказаться от мяса.

Когда на очередном взвешивании ее полуторагодичная дочка показала результат в 6,3 кг, участковый врач забила тревогу.

Специалисты были в шоке — это же ровно вдвое меньше нормального веса. Мать и дочку немедленно забрали в больницу, где диагностировали серьёзнейшую анемию — содержание гемоглобина в крови было понижено более, чем вдвое.

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ИСТОЧНИК KP.RU