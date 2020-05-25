В пригороде Ставрополя произошла авария с четырьмя пострадавшими

25 Май 2020 2020-05-25T14:20:06+03:00

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Недалеко от Ставрополя произошла ДТП, в результате которой пострадали четыре человека. По предварительной версии, авария случилась из-за непредоставления преимущества в движении. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел 23 мая, после восьми утра, на дороге "Ростов-на-Дону - Ставрополь". Водитель "БМВ-325" двигался со стороны Михайловска в Ставрополь. Поворачивая налево, он не пропустил "УАЗ". В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира отечественной машины.

- За рулем иномарки находился 30-летний житель Советского района, у него произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения, - сказано в сообщении.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU