2020-05-25T14:20:06+03:00
Происшествия

В пригороде Ставрополя произошла авария с четырьмя пострадавшими

Виновник ДТП не пропустил другого водителя
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Недалеко от Ставрополя произошла ДТП, в результате которой пострадали четыре человека. По предварительной версии, авария случилась из-за непредоставления преимущества в движении. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Инцидент произошел 23 мая, после восьми утра, на дороге "Ростов-на-Дону - Ставрополь". Водитель "БМВ-325" двигался со стороны Михайловска в Ставрополь. Поворачивая налево, он не пропустил "УАЗ". В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира отечественной машины.

- За рулем иномарки находился 30-летний житель Советского района, у него произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения, - сказано в сообщении.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кабардино-Балкарии сумасшедший скачок безработицы — показатель вырос в 6 раз
Восьмой кандидат подал документы на пост мэра Ставрополя
Футболисты сборной России купили оборудование для дагестанских больниц
На Ставрополье мужчина заработал почти 3 млн рублей на незаконной заправке
В пригороде Ставрополя произошла авария с четырьмя пострадавшими
Грозовой дождь в начале недели ударит по Ставрополью
В Ставрополе оператору «лезгинки на ГАЗели» грозит до двух лет тюрьмы
В Ставрополе стартовала череда последних звонков
На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав
В Ставрополе на пост мэра города претендуют семь кандидатов
На Ставрополье в ходе рейда поймали около 350 скутеристов
В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта
На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье внедряют новую методику "лечения пчелами"
Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей
На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело
Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии
Бастрыкину доложат о деле матери-веганки на Ставрополье
Из-за проблем со здоровьем мужчина попал в ДТП около Железноводска
На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек
На Ставрополье зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза
Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане
В Ставрополе компания устроила шоу с лезгинкой в 4 утра