На Ставрополье мужчина заработал почти 3 млн рублей на незаконной заправке

25 Май 2020 2020-05-25T14:22:52+03:00

Теперь жителю Ставрополья грозит до шести месяцев ареста Фото: Алексей ЛИТВИНЦЕВ

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство»

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Житель Курского района заправлял автомобили сжиженным углеводородным газом. Однако, лицензии на эту работу у ставропольца не было.

Заправка считается особо опасным взрывопожароопасным объектом.

Выяснилось, что владелец автозаправки заработал около трех миллионов рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Теперь жителю Ставрополья грозит до шести месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU