Футболисты сборной России купили оборудование для дагестанских больниц
Футболисты сборной России поучаствовали в благотворительной акции, купив оборудование и средства индивидуальной защиты для трёх дагестанских больниц. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.
Согласно этим данным, капитан московского «Спартака» Георгий Джакия, а также братья Антон и Алексей Миранчуки решили оказать помощь медикам Дагестана, где наблюдается острая ситуация с распространением коронавируса.
— Футболисты помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Они закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU