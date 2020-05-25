Футболисты сборной России купили оборудование для дагестанских больниц

25 Май 2020 2020-05-25T14:32:01+03:00

Футболисты закупили оборудования и средства защиты для трёх больниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Георгий Джакия и братья Миранчуки поучаствовали в благотворительной акции

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Футболисты сборной России поучаствовали в благотворительной акции, купив оборудование и средства индивидуальной защиты для трёх дагестанских больниц. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

Согласно этим данным, капитан московского «Спартака» Георгий Джакия, а также братья Антон и Алексей Миранчуки решили оказать помощь медикам Дагестана, где наблюдается острая ситуация с распространением коронавируса.

— Футболисты помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Они закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU